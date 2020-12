Buffa racconta Pelè | lo speciale da stasera su Sky

Leggi su movieplayer

(Di martedì 15 dicembre 2020) DaSkyPelé, una mini serie in tre puntate dedicata ad uno dei più grandi numero 10 della storia del calcio mondiale! Dopo i docufilm dedicati alle bandiere del calcio azzurro, Gaetano Scirea e Gigi Riva,#Skytornasu Sky Sport per rendere omaggio con il suo tocco inconfondibile a uno dei personaggi più amati della storia del calcio, dentro e fuori dal campo. Federicodedica a Pelé il suo raccontodi Natale: #SkyPelé O REI. Una produzione originale Sky Sport in tre puntate per onorare Edson Arantes do Nascimento, uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi, icona del calcio. Appuntamento alle 23 su Sky Sport Uno (anche su Sky Arte mercoledì 16 ...