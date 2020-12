Atletico Madrid | Oblak | “Devo tanto ai tifosi Colchoneros Buffon e Dida i miei idoli | ma mio padre…”

(Di martedì 15 dicembre 2020) Jan, portiere dell', è stato nominato per il premio di miglior portiere del mondo insieme ad Allison (Liverpool) e Manuel Neuer (Bayern Monaco).Real, la felicità di Zidane: “Orgoglioso della prestazione. Vi spiego la posizione di Kroos e Modric”L'estremo difensore sloveno sta confermando quanto di buono fatto intravedere nella passata stagione. Nel corso di un'intervista rilasciata alla Fifa ha parlato dei suoi inizi di carriera e della sua avventura coiinoltre ha raccontato di come amasse molti sport, ma la sua testa è sempre stata focalizzata sul diventare un portiere di calcio: "Ho praticato molti sport da bambino, ma il calcio è sempre stato la mia priorità. Mio padre giocava, anche ...

Da un Simeone all’altro, nell’arco di soli tre giorni. Il Cardassar, squadra di Tercera Division, si prepara ad affrontare l’Atletico Madrid del Cholo nella sfida di Copa del Rey. Un avversario che il ...L’uruguaiano, nonostante il poco spazio trovato nella formazione di Simeone in questa prima parte di stagione, non lascerà Madrid a gennaio Arrivano novità riguardo la situazione di Lucas Torreira all ...