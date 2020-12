Amici, Lorella Cuccarini sovranista? Maria De Filippi interviene: “E’ ingenua” (Di martedì 15 dicembre 2020) Amici: Lorella Cuccarini, che quest’anno ricopre il ruolo di insegnante di danza, è stata accusata di essere una sovranista. Maria De Filippi, intervistata da Il Corriere della Sera, ha preso le sue difese, sbilanciandosi anche sulla nuova recluta Arisa. Amici è tornato da qualche settimana sul piccolo schermo degli italiani con un’edizione nuova di zecca. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 15 dicembre 2020), che quest’anno ricopre il ruolo di insegnante di danza, è stata accusata di essere unaDe, intervistata da Il Corriere della Sera, ha preso le sue difese, sbilanciandosi anche sulla nuova recluta Arisa.è tornato da qualche settimana sul piccolo schermo degli italiani con un’edizione nuova di zecca. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

CheDonnait : Lorella Cuccarini ad #Amici20 è stata travolta delle polemiche. Maria è subito intervenuta in suo favore. Che cosa… - matteomancini83 : @IlContiAndrea Ottima risposta di Maria ad una domanda cattiva del giornalista. Come si fa a chiedere “perché è sta… - DrApocalypse : Maria De Filippi sulla 'sovranista' Lorella Cuccarini ad Amici: 'le sue sono ingenuità che hanno dato luogo a equiv… - giuliaprivato : @martinadamico1 @GiusCandela ....della Cele. (Che ad Amici è la prima estimatrice di Lorella). Ops.. - soloversacexme : RT @davidguarnieri1: @GiusCandela Di certo l'ingresso di due artiste amate e popolari come Arisa e Lorella Cuccarini ha giovato (e non poco… -