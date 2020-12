Amici 2020 | arrivano due buste rosse nella casa dei concorrenti

Leggi su 361magazine

(Di martedì 15 dicembre 2020) Il daytime di oggi Oggi 15 dicembre è andata in onda un’altra puntata del daytime di ‘20’ su Italia Uno. Ecco le vicende dei protagonisti di questa ventesima edizione. UN BREVE RECAP La modalità di quest’anno è stata dettata dalla situazione Coronavirus in Italia. Gli studenti a cui è stato già assegnato un banco, sono stati scelti dalla produzione del programma, da tecnici del ballo e dal canto. Sono stati poi confermati dagli insegnanti. Al momento le squadre sono composte in questo modo: Rudy Zerbi (canto): Esa, Leonardo, Sangiovanni, Enula, Deddy Arisa (canto): Raffaele, Federica, Arianna Anna Pettinelli (canto): Aka7seven, Evandro Lorella Cuccarini (ballo): Martina, Rosa, Riccardo Veronica Peparini (ballo): Samuele, Giulia Alessandra Celentano (ballo): Tommaso ARIANNA IN SFIDA Finora sono stati in sfida Leonardo, Federica e Riccardo. I primi due ...