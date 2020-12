Verifica governo, Crimi: «Da M5S no al rimpasto». Zingaretti: «Azione esecutivo deve andare avanti» (Di lunedì 14 dicembre 2020) Giornata di incontri e verifiche all'interno del governo. Il tema, spesso ventilato, del rimpasto però sembra scivolare in secondo piano. «Abbiamo affrontato il tema che riteniamo... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 14 dicembre 2020) Giornata di incontri e verifiche all'interno del. Il tema, spesso ventilato, delperò sembra scivolare in secondo piano. «Abbiamo affrontato il tema che riteniamo...

Azione_it : Mentre in Germania si fa fronte alla crisi con autorevolezza e credibilità in Italia si apre una verifica di Govern… - TgLa7 : #Conte convoca delegazione M5S alle 16:30, Pd alle 19. Via a verifica governo. Fonti Iv, al momento non ricevuto invito - Agenzia_Ansa : Al via la verifica di governo. La delegazione del M5s è stata ricevuta dal premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi.… - pentagram54 : RT @riktroiani: #Capezzone: 'Se i grillini vanno in 6 alla verifica di Governo è per controllarsi tra di loro'. #quartarepubblica - andreasso1951 : Al via alla verifica di governo, la delegazione Pd da Conte - Politica - ANSA - Va in onda il tradizionale teatrino… -