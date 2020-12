Udinese-Crotone, Stroppa: “Sarà un’altra finale, abbiamo fame di punti” (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Era da tempo che volevamo fare punti e finalmente la vittoria è arrivata. Per ciò che riguarda il nostro percorso lo Spezia ormai è alle spalle e andiamo ad affrontare un trittico di partite in una settimana che può darci una visione diversa del nostro campionato. Scenderemo in campo sicuramente per mettere da parte altri punti importanti”. Giovanni Stroppa si gode la prima vittoria ottenuta dal suo Crotone appena due giorni fa contro lo Spezia, ma sa che c’è subito l’insidiosa trasferta contro l’Udinese in serie positiva e reduce da tre successi di fila: “Sarà un’altra finale per la situazione che occupiamo in classifica. Andiamo ad affrontare una delle squadre più belle e complete del campionato, ha ottime individualità e organizzazione di gioco. Fanno entrambe le fasi bene, ci ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Era da tempo che volevamo fare punti e finalmente la vittoria è arrivata. Per ciò che riguarda il nostro percorso lo Spezia ormai è alle spalle e andiamo ad affrontare un trittico di partite in una settimana che può darci una visione diversa del nostro campionato. Scenderemo in campo sicuramente per mettere da parte altri punti importanti”. Giovannisi gode la prima vittoria ottenuta dal suoappena due giorni fa contro lo Spezia, ma sa che c’è subito l’insidiosa trasferta contro l’in serie positiva e reduce da tre successi di fila:per la situazione che occupiamo in classifica. Andiamo ad affrontare una delle squadre più belle e complete del campionato, ha ottime individualità e organizzazione di gioco. Fanno entrambe le fasi bene, ci ...

