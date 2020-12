Stati Uniti sotto cyberattacco, i sospetti ricadono (ancora) sui russi (Di lunedì 14 dicembre 2020) (Foto: Getty Images)Un nuovo cyberattacco ha colpito le reti di alcune agenzie federali statunitensi, tra cui il Dipartimento del Tesoro e del Commercio, nonostante i funzionari avessero avvertito per tempo le autorità che certi attori informatici sponsorizzati dal governo russo, gli stessi responsabili dell’attacco ai danni di FireEye, stavano sfruttando le vulnerabilità di sistema per prendere di mira i dati sensibili. Secondo quanto riportato dalla Reuters, le spie sarebbero entrate manomettendo gli aggiornamenti rilasciati dalla società IT SolarWinds, che serve clienti governativi in ??tutto il ramo esecutivo, i militari e i servizi di intelligence. L’hacking messo in atto, spesso definito attacco alla catena di approvvigionamento, funziona nascondendo il codice dannoso nel corpo degli aggiornamenti software legittimi forniti da terze parti agli obiettivi. Il ... Leggi su wired (Di lunedì 14 dicembre 2020) (Foto: Getty Images)Un nuovoha colpito le reti di alcune agenzie federali statunitensi, tra cui il Dipartimento del Tesoro e del Commercio, nonostante i funzionari avessero avvertito per tempo le autorità che certi attori informatici sponsorizzati dal governo russo, gli stessi responsabili dell’attacco ai danni di FireEye, stavano sfruttando le vulnerabilità di sistema per prendere di mira i dati sensibili. Secondo quanto riportato dalla Reuters, le spie sarebbero entrate manomettendo gli aggiornamenti rilasciati dalla società IT SolarWinds, che serve clienti governativi in ??tutto il ramo esecutivo, i militari e i servizi di intelligence. L’hacking messo in atto, spesso definito attacco alla catena di approvvigionamento, funziona nascondendo il codice dannoso nel corpo degli aggiornamenti software legittimi forniti da terze parti agli obiettivi. Il ...

