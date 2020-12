SONDAGGIO IM – Vorreste De Paul all’Inter nel calciomercato di gennaio? (Di lunedì 14 dicembre 2020) Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020) Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll. L'articolo proviene da intermagazine.

im_erjka : Se ci fosse questo televoto chi vorreste eliminare? E chi salvereste? (Sondaggio nei commenti) #GFVIP - uniquehar : Raga che sondaggio vorreste vedere? - 8_bit_neon : RT @stadiaita: Ed eccoci al sondaggio della domenica! Quale funzionalità vorreste vedere nello Store? Rispondete, retwittate e buona dome… - stadiaita : Ed eccoci al sondaggio della domenica! Quale funzionalità vorreste vedere nello Store? Rispondete, retwittate e buona domenica! - is4ur41 : ok faccio come ieri. a che ora vorreste i risultati del sondaggio who has the most aegyo in svt? (vi metto solo gli… -