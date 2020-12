Sampdoria, Ranieri si tiene i cambi: solo due sostituzioni contro il Napoli (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sampdoria, Ranieri anche contro il Napoli ha optato per solo due innesti dalla panchina: scelta conservativa o mancanza di alternative? La Sampdoria torna da Napoli con l’amaro in bocca dopo un primo tempo quasi perfetto e una seconda frazione più rinunciataria. Claudio Ranieri ha stupito ancora scegliendo di sfruttare solo due sostituzioni come fatto nella sfida contro il Milan. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU SAMPNEWS24 Una decisione discutibile quella del mister blucerchiato, dato che dal primo minuto del secondo tempo il Napoli ha iniziato immediatamente a cambiare assetto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 dicembre 2020)ancheilha optato perdue innesti dalla panchina: scelta conservativa o mancanza di alternative? Latorna dacon l’amaro in bocca dopo un primo tempo quasi perfetto e una seconda frazione più rinunciataria. Claudioha stupito ancora scegliendo di sfruttareduecome fatto nella sfidail Milan. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU SAMPNEWS24 Una decisione discutibile quella del mister blucerchiato, dato che dal primo minuto del secondo tempo ilha iniziato immediatamente aare assetto. Leggi su Calcionews24.com

infoitsport : Sampdoria, Quagliarella non basta più. Ma Ranieri non lo aiuta - globalfirstnews : RT @EasySoccerNews: Napoli-Sampdoria: le parole di Ranieri: Le parole del tecnico blucerchiato Claudio Ranieri alla vigilia di Napoli-Sampd… - EasyWorldNews : RT @EasySoccerNews: Napoli-Sampdoria: le parole di Ranieri: Le parole del tecnico blucerchiato Claudio Ranieri alla vigilia di Napoli-Sampd… - primocanale : Sampdoria, Ranieri: 'Gran primo tempo, avremmo dovuto chiuderla' - primocanale : Sampdoria, Gattuso: 'Squadre di Ranieri ben organizzate, non è un gioco antico' -