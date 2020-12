Raiola: “Pogba? Non si muoverà a gennaio. Ibra? Può giocare per altri cinque anni” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Mino Raiola, in occasione del Golden Boy 2020, ha ritirato il premio di Best European player’s agent. L’agente italo-olandese ha parlato di alcuni dei suoi assistiti: “De Ligt? Mai banale, onesto in tutto quello che fa. È un leader nato, prende le decisioni giuste per se stesso e per il gruppo. Pogba? In Inghilterra sono molto sensibili quando si parlo di Pogba purtroppo. Io ho espresso il mio parere, credo sia chiaro quello che ho detto. Parlavo dell’estate, difficilmente i grandi giocatori si muovono a gennaio. Vediamo cosa succede in estate. Balotelli? Può essere fondamentale per il Monza. Il segnale di Galliani e Berlusconi è di puntare alla Serie A. Ibrahimovic? Ho visto altri giocatori stanchi che non ce la facevano più a portare avanti l’energia positiva che serve. Non l’ho mai vista in Zlatan questa stanchezza, ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 14 dicembre 2020) Mino, in occasione del Golden Boy 2020, ha ritirato il premio di Best European player’s agent. L’agente italo-olandese ha parlato di alcuni dei suoi assistiti: “De Ligt? Mai banale, onesto in tutto quello che fa. È un leader nato, prende le decisioni giuste per se stesso e per il gruppo. Pogba? In Inghilterra sono molto sensibili quando si parlo di Pogba purtroppo. Io ho espresso il mio parere, credo sia chiaro quello che ho detto. Parlavo dell’estate, difficilmente i grandi giocatori si muovono a. Vediamo cosa succede in estate. Balotelli? Può essere fondamentale per il Monza. Il segnale di Galliani e Berlusconi è di puntare alla Serie A.himovic? Ho vistogiocatori stanchi che non ce la facevano più a portare avanti l’energia positiva che serve. Non l’ho mai vista in Zlatan questa stanchezza, ...

