Per imparare a riciclare la carta una canzone può bastare. Ci pensano Elio e le Storie Tese con 'Vecchio cartone' per Comieco (Di lunedì 14 dicembre 2020) Per imparare a riciclare la carta può bastare una canzone. Ancora meglio se si tratta di un brano 'griffato e demenziale'. La canzone (e video) è 'Vecchio cartone' e la band è Elio e le Storie Tese ... Leggi su leggo (Di lunedì 14 dicembre 2020) Perlapuòuna. Ancora meglio se si tratta di un brano 'griffato e demenziale'. La(e video) è '' e la band èe le...

BDaigo : #Marketing @andreaguarise: 'Per la serie: 'non si finisce mai di studiare, e imparare', davvero contento di iniziar… - ivanpensiero : RT @RadiocorriereTv: «Sono sereno, è una competizione più che altro con me stesso. È una straordinaria opportunità per imparare, per connet… - Gimbo_67 : RT @robby74it: '...Si sbaglia per rabbia per amore per gelosia Si sbaglia per imparare Imparare a non ripetere mai certi sbagli Si sbagli… - Astra_x_Aspera : ... molto valido e soprattutto 'apprezzabile' per gli stimoli agli approfondimenti ineludibili. DOVREBBE ESSERE FAT… - Sonia17198860 : RT @robby74it: '...Si sbaglia per rabbia per amore per gelosia Si sbaglia per imparare Imparare a non ripetere mai certi sbagli Si sbagli… -