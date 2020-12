Paolo Rossi, svaligiata la casa: la ricostruzione (Di lunedì 14 dicembre 2020) Prima il terribile lutto per il mondo del calcio con la morte di Paolo Rossi, poi la notizia del furto a casa dell’ex calciatore, emersa proprio durante i funerali del campione. Ora emergono nuovi dettagli e la rapina sarebbe stata messa in atto da una banda organizzata. Il furto a casa di Paolo Rossi Il furto è avvenuto nella casa di Paolo Rossi nella tenuta di Poggio Cennina, a Bucine, in provincia di Arezzo. A capo della rapina una banda ben organizzata, stando ai carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno che si occupano del caso. La banda avrebbe raggiunto la casa con due auto e forse anche un furgone, riporta Ansa. Una volta lì non avrebbe lasciato nemmeno un’impronta, ma non solo. Prima di darsi ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) Prima il terribile lutto per il mondo del calcio con la morte di, poi la notizia del furto adell’ex calciatore, emersa proprio durante i funerali del campione. Ora emergono nuovi dettagli e la rapina sarebbe stata messa in atto da una banda organizzata. Il furto adiIl furto è avvenuto nelladinella tenuta di Poggio Cennina, a Bucine, in provincia di Arezzo. A capo della rapina una banda ben organizzata, stando ai carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno che si occupano del caso. La banda avrebbe raggiunto lacon due auto e forse anche un furgone, riporta Ansa. Una volta lì non avrebbe lasciato nemmeno un’impronta, ma non solo. Prima di darsi ...

