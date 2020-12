(Di lunedì 14 dicembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi,viste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Oristanio, l’#Inter ha un piccolo #Eriksen. E lui a #Conte piace - sportli26181512 : Oristanio, l’Inter ha un piccolo Eriksen. E lui a Conte piace: Oristanio, l’Inter ha un piccolo Eriksen. E lui a Co… - Gazzetta_it : #Oristanio, l’#Inter ha un piccolo #Eriksen. E lui a #Conte piace - Sebasti04300649 : @Vatenerazzurro1 a me quelli che piacciono di più dell inter sono brozo,de vrij,hakimi,lautaro,lukaku e per dire un giovane dico oristanio -

Ultime Notizie dalla rete : Oristanio Inter

La Gazzetta dello Sport

Considerando l'attuale stop dei campionati giovanili a causa della pandemia di Covid-19, in casa Inter si sta valutando la possibilità di cedere in prestito i giocatori della Primavera in modo che pos ...