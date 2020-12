Old but Gold: L’importanza di chiamarsi “Piccole Donne” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Piccole Donne, un grande classico adattato al cinema dall’omonimo romanzo di Luisa May Alcott, pubblicato per la prima volta nel 1869. Oggi prendiamo spunto per parlarvi di questa storia proponendovi la versione diretta da George Cukor nel 1933, indicata tra i migliori dieci film dell’anno dal National Board of Review of Motion Pictures. Piccole Donne è una commedia in costume ambientata durante la Guerra di Secessione americana. Etichettata come classico per un pubblico femminile, noi crediamo invece che quantomeno le versioni cinematografiche possano (e debbano) essere viste anche dal pubblico maschile. D’altronde esistono una moltitudine di film con protagonisti esclusivamente maschili che il pubblico femminile guarda. Per quale motivo non potrebbe valere lo stesso discorso al contrario? Piccole Donne, una storia su sogni e resilienza Se al pensiero di guardare Piccole ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020) Piccole Donne, un grande classico adattato al cinema dall’omonimo romanzo di Luisa May Alcott, pubblicato per la prima volta nel 1869. Oggi prendiamo spunto per parlarvi di questa storia proponendovi la versione diretta da George Cukor nel 1933, indicata tra i migliori dieci film dell’anno dal National Board of Review of Motion Pictures. Piccole Donne è una commedia in costume ambientata durante la Guerra di Secessione americana. Etichettata come classico per un pubblico femminile, noi crediamo invece che quantomeno le versioni cinematografiche possano (e debbano) essere viste anche dal pubblico maschile. D’altronde esistono una moltitudine di film con protagonisti esclusivamente maschili che il pubblico femminile guarda. Per quale motivo non potrebbe valere lo stesso discorso al contrario? Piccole Donne, una storia su sogni e resilienza Se al pensiero di guardare Piccole ...

