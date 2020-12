Non è con la lotta al contante che si combatte l’evasione

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 14 dicembre 2020) di Lorenza Morello, presidente nazionale APMè una brutta piaga del nostro Paese, una piaga storica in cui primeggiamo. Perché succede? Per tre motivi intrecciati. Uno antropologico, perché, è vero, siamo un paese incline all’illegalità, alla furbizia con raggiro, alla spicciola disonestà. A sud in modo largo e vistoso, ma anche a nord, in forme magari più sobrie e meno debordanti. Il privato per noi viene prima del pubblico, il personale prevale sul sociale, il famigliare vince sul civico. Il secondo motivo è storico. Da secoli siamo abituati a vedere nello Stato lo Straniero, la dominazione, la prevaricazione e la vessazione. Lo Stato non siamo noi cittadini, non ci è amico, sono lorsignori, i potenti. E questo per metà è vero, per metà è un alibi all’indole di cui sopra o uno scudo protettivo alla miseria atavica.Il terzo motivo è socioeconomico, ...