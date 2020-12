Non c'è nessun modello Italia (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ma quale modello Italia. Si è potuto parlare del modello Italia quando l’Italia, per prima nel mondo occidentale, ha realizzato il lockdown a marzo-aprile riscattando due mesi di errori fra gennaio e febbraio derivanti anche dal fatto che in Italia non c’era uno straccio di piano pandemico (l’ultimo risaliva al 2006) malgrado che ciò fosse stato richiesto prima dall’OMS e poi dall’Unione europea. Adesso purtroppo siamo i primi in Europa per morti, di cui 250 medici, mentre i nuovi contagiati oscillano ogni giorno tra 18.000 e 25.000. Ciò deriva certamente dai tagli del passato realizzati sia da governi di centrodestra (famosa la scimitarra di Tremonti sulla scuola e sulla sanità) sia da governi di centrosinistra. Adesso invece di questa situazione di estrema difficoltà sono ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ma quale. Si è potuto parlare delquando l’, per prima nel mondo occidentale, ha realizzato il lockdown a marzo-aprile riscattando due mesi di errori fra gennaio e febbraio derivanti anche dal fatto che innon c’era uno straccio di piano pandemico (l’ultimo risaliva al 2006) malgrado che ciò fosse stato richiesto prima dall’OMS e poi dall’Unione europea. Adesso purtroppo siamo i primi in Europa per morti, di cui 250 medici, mentre i nuovi contagiati oscillano ogni giorno tra 18.000 e 25.000. Ciò deriva certamente dai tagli del passato realizzati sia da governi di centrodestra (famosa la scimitarra di Tremonti sulla scuola e sulla sanità) sia da governi di centrosinistra. Adesso invece di questa situazione di estrema difficoltà sono ...

