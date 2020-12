Natale e Covid, Pregliasco: “Pranzo in famiglia peggio dello shopping, ma ristoranti possono aiutare” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università Statale di Milano, è intervenuto a Sky TG 24 illustrando le sue preoccupazioni per le festività natalizie e la possibile diffusione del Covid-19. “Un pranzo in famiglia statisticamente parlando è più pericoloso dello shopping – afferma – Per questo motivo sono state pensate delle restrizioni che avrebbero potuto sfavorire questo modo di stare insieme. C’è tutto un protocollo di possibili misure, che prevedono anche l’apertura dei ristoranti perchè nei locali c’è un’attenzione maggiore rispetto all’interno delle case private dove si abbassano le difese con i propri cari.” SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 14 dicembre 2020) Fabrizio, virologo dell’Università Statale di Milano, è intervenuto a Sky TG 24 illustrando le sue preoccupazioni per le festività natalizie e la possibile diffusione del-19. “Un pranzo instatisticamente parlando è più pericoloso– afferma – Per questo motivo sono state pensate delle restrizioni che avrebbero potuto sfavorire questo modo di stare insieme. C’è tutto un protocollo di possibili misure, che prevedono anche l’apertura deiperchè nei locali c’è un’attenzione maggiore rispetto all’interno delle case private dove si abbassano le difese con i propri cari.” SportFace.

