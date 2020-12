Moonbase 8 su Sky e Now Tv una strana comedy spaziale sulla terra

Leggi su dituttounpop

(Di lunedì 14 dicembre 2020)8 lo spazionella nuovaShowtime su Sky e Now Tv da oggi Arriva da oggi lunedì 14 dicembre su Sky e Now Tv8 unacreata e interpretata da John C. Reilly, Tim Heidecker e Fred Armisen, la serie è composta da soli 6 episodi da 30 minuti circa e sarà rilasciata on demand e fino a giovedì su Sky Atlantic alle 19:00 (2 episodi il 14, 2 il 15 e poi il 16 e 17 uno in prima visione). Laracconta di tre uomini che si stanno addestrando in una base della NASA in Arizona alla vita all’interno di una base lunare. Ma sono l’esatto opposto del classico immaginario dell’astronauta, piuttosto sono più vicini all’uomo comune, all’impiegato, al funzionario che sta più seduto dietro una scrivania che ...