Monster Hunter Rise per Switch riceverà una demo gratuita il prossimo mese

Capcom ha annunciato che Monster Hunter Rise, in esclusiva per Nintendo Switch, riceverà una demo gratuita a gennaio prima del lancio completo del gioco che avverrà un paio di mesi dopo. Lo studio ha anche pubblicato un paio di nuovi trailer dedicati alle armi insieme a un video più lungo che è stato mostrato durante l'evento The Game Awards la scorsa settimana. I nuovi trailer mostrano anche alcuni mostri nuovi e di ritorno, tra cui Somnacanth, Royal Ludroth, Great Wroggi e Bishaten che metteranno alla prova i giocatori. Un'altra novità questa volta saranno le Rampage Battle, in cui dovrete difendere una Roccaforte dall'assalto delle creature.

