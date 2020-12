Miley Cyrus ricorda il video in cui fumava da un bong e risponde ad una domanda dei fan (Di lunedì 14 dicembre 2020) La cantante e attrice, ex star di Disney, Miley Cyrus, ha voluto ricordare il video che distrusse l'immagine di Hannah Montana, quello in cui si vedeva che fumava un bong e ha fatto chiarezza su quell'episodio. Sono trascorsi 10 anni da quando è stato pubblicato il video di Miley Cyrus in cui si vide l'attrice e cantante impegnata a fumare da un bong. La star ha deciso di raccontare come andarono le cose, rispondendo ad alcune domande ai fan e ricordandolo ancora oggi... più o meno. 10 anni esatti da quando l'immagine di Miley Cyrus nei panni di Hannah Montana, andò (letteralmente) in fumo. Domenica 13 dicembre, la cantante ed ex star della serie tv ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 14 dicembre 2020) La cantante e attrice, ex star di Disney,, ha volutore ilche distrusse l'immagine di Hannah Montana, quello in cui si vedeva cheune ha fatto chiarezza su quell'episodio. Sono trascorsi 10 anni da quando è stato pubblicato ildiin cui si vide l'attrice e cantante impegnata a fumare da un. La star ha deciso di raccontare come andarono le cose,ndo ad alcune domande ai fan endolo ancora oggi... più o meno. 10 anni esatti da quando l'immagine dinei panni di Hannah Montana, andò (letteralmente) in fumo. Domenica 13 dicembre, la cantante ed ex star della serie tv ...

