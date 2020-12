Meghan Markle vicina alle donne: investe in una startup tutta al femminile (Di lunedì 14 dicembre 2020) Meghan Markle in questi anni ha dimostrato di essere una donna coraggiosa e determinata, e adesso sembra aver trovato anche il modo per supportare le altre donne: oltre a raccontare le sue fragilità in prima persona e senza paura, ora è pronta a investire il proprio denaro a supporto delle idee di altre donne. Il Daily Mail ha rivelato che la Duchessa del Sussex ha deciso di investire una consistente somma di denaro in una start-up Californiana. Il brand si chiama Clever Blends ed è specializzata nel produrre il primo latte d’avena istantaneo. La startup ha sede a Santa Barbara e a capo c’è una donna, Hannah Mendoza, che con il suo operato deve aver proprio attirato le attenzioni di Meghan. Clevr Blends è specializzata nella produzione di diversi tipi di latte in polvere e la ... Leggi su dilei (Di lunedì 14 dicembre 2020)in questi anni ha dimostrato di essere una donna coraggiosa e determinata, e adesso sembra aver trovato anche il modo per supportare le altre: oltre a raccontare le sue fragilità in prima persona e senza paura, ora è pronta a investire il proprio denaro a supporto delle idee di altre. Il Daily Mail ha rivelato che la Duchessa del Sussex ha deciso di investire una consistente somma di denaro in una start-up Californiana. Il brand si chiama Clever Blends ed è specializzata nel produrre il primo latte d’avena istantaneo. Laha sede a Santa Barbara e a capo c’è una donna, Hannah Mendoza, che con il suo operato deve aver proprio attirato le attenzioni di. Clevr Blends è specializzata nella produzione di diversi tipi di latte in polvere e la ...

