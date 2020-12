Matteo Salvini: “Governo fa lotteria degli scontrini e si stupisce se la gente esce di casa” (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Il governo ha fatto lotteria degli scontrini, che secondo me è folle, e poi si stupiscono perchè la gente esce di casa per andare a fare spesa con la lotteria degli scontrini”. E’ questo il duro attacco di Matteo Salvini nei confronti del Governo sferrato nel corso di Quarta Repubblica su Rete 4. Il leader della Lega critica la scelta dell’esecutivo guidato da Giuseppe Conte di istituire il piano cashback per poi criticare quanti escono di casa per fare shopping: “Il governo non può fare lotteria degli scontrini e poi stupirsi se gente esce di casa. Gli italiani fanno quello che il governo permette loro di fare”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Il governo ha fatto, che secondo me è folle, e poi si stupiscono perchè ladi casa per andare a fare spesa con la”. E’ questo il duro attacco dinei confronti del Governo sferrato nel corso di Quarta Repubblica su Rete 4. Il leader della Lega critica la scelta dell’esecutivo guidato da Giuseppe Conte di istituire il piano cashback per poi criticare quanti escono di casa per fare shopping: “Il governo non può faree poi stupirsi sedi casa. Gli italiani fanno quello che il governo permette loro di fare”. SportFace.

