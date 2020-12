“Lockdown nazionale a Natale”. L’ipotesi dopo gli assembramenti del weekend (Di lunedì 14 dicembre 2020) E’ iniziato intorno alle 11 il nuovo vertice tra il premier Giuseppe Conte, i capi delegazione delle forze di maggioranza, alcuni membri del Cts e la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese. Sul tavolo, la possibile nuova stretta in vista delle festività natalizie ma anche soluzioni per evitare gli assembramenti nelle vie dello shopping registrati lo scorso weekend. Presidente del Consiglio e ministri si sono confrontato per circa tre ore con i tecnici del Cts sulle nuove misure da adottare. Un nuovo giro di vite “è inevitabile, su questo siamo tutti d’accordo”, dice all’Adnkronos uno dei presenti al vertice. In sostanza, per quel che riguarda i prossimi giorni festivi e prefestivi, quindi proprio a ridosso di Natale, si prospetta L’ipotesi di disporre anche nuove zone rosse e arancioni sulla base delle indicazioni che verranno date ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020) E’ iniziato intorno alle 11 il nuovo vertice tra il premier Giuseppe Conte, i capi delegazione delle forze di maggioranza, alcuni membri del Cts e la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese. Sul tavolo, la possibile nuova stretta in vista delle festività natalizie ma anche soluzioni per evitare glinelle vie dello shopping registrati lo scorso. Presidente del Consiglio e ministri si sono confrontato per circa tre ore con i tecnici del Cts sulle nuove misure da adottare. Un nuovo giro di vite “è inevitabile, su questo siamo tutti d’accordo”, dice all’Adnkronos uno dei presenti al vertice. In sostanza, per quel che riguarda i prossimi giorni festivi e prefestivi, quindi proprio a ridosso di Natale, si prospettadi disporre anche nuove zone rosse e arancioni sulla base delle indicazioni che verranno date ...

