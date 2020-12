La crisi fa esplodere la rabbia anche nel Kurdistan iracheno (Di lunedì 14 dicembre 2020) I dipendenti pubblici reclamano i loro stipendi, ma la piazza punta il dito contro la corruzione del governo centrale. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 14 dicembre 2020) I dipendenti pubblici reclamano i loro stipendi, ma la piazza punta il dito contro la corruzione del governo centrale. Leggi

AlaskaSpines : @ilCiclotrone Riterrei infine doveroso che i dipendenti pubblici che in questa crisi non hanno perso soldi e che ab… - ILupobianco : RT @ILupobianco: @docdrugztore @AnnDePa @DVDSCT @DottAngeloC Non concordo sul tuo giudizio della Merkel, democristiana, attendista, ha fatt… - ILupobianco : @docdrugztore @AnnDePa @DVDSCT @DottAngeloC Non concordo sul tuo giudizio della Merkel, democristiana, attendista,… - crisi_scarlatta : #HarryPotter Il quinto libro potrebbe anche essere chiamato “Harry Potter e le sue sfuriate” o “Harry Potter è una… - Massimo10489625 : ???? CHI LO SALVERÀ? La bomba: 'Via due ministri...' E ora il governo può esplodere Il ministro per gli Affari Reg… -