Il narghilè | storia di un rituale di ospitalità e convivialità tra commensali

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Il, noto anche come shisha, consiste nel fumare tabacco aromatizzato in una pipa ad acqua in cui gli appassionati disi passano la pipa e fanno una boccata con la famiglia o gli amici. È orientato alla conversazione e promuove una migliore connessione tra i partecipanti. Ilè profondamente radicato in una tradizione culturale che è presente da generazioni nelle famiglie indiane, persiane, turche, egiziane e in altre famiglie del Medio Oriente. Il suo gesto è più di un’attività sociale divertente o un modo per rilassarsi, è un modo per famiglie, parenti, amici e collaboratori di queste culture di offriree rafforzare i legami tra loro. Sebbene ilsia il nome più comune e ampiamente utilizzato per questo dispositivo per fumare, ha molti altri nomi in tutto ...