Il consiglio comunale ricorda Fiorenzo Alfieri

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Il, in apertura di seduta, ha osservato un minuto di silenzio in memoria di, per molti anni consigliere ed assessore della Città di Torino. Il presidente delFrancesco Sicari ha espresso le condoglianze ai familiari dello scomparso, annunciando inoltre che sarà allestita una camera ardente nella Sala dei Marmi di Palazzo Civico, aperta al pubblico tra le ore 10 e le ore 20 di mercoledì 16 dicembre. L'articolo proviene da Nuova Società.