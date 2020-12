Gazzetta_it : #Hamilton da 10 e lode, ma la F.1 quest’anno ha vinto due volte -

Ultime Notizie dalla rete : Hamilton lode

La Gazzetta dello Sport

VERSTAPPEN voto 10 Pole, vittoria e gara in testa dal primo all’ultimo giro battendo le Mercedes non per un imprevisto ma di forza. Sul campo. Un week end eccezionale per il ...Verstappen chiude con una gara in fuga da 10, McLaren terza nei costruttori vale 8,5. Ferrari 4, finalmente è finita, la Williams prende 0 come i punti. Liberty e F1 10 e lode ...