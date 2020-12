Grecia, vento e pioggia devastano il campo profughi di Karatepe: famiglie e bambini in mezzo al fango (Di lunedì 14 dicembre 2020) vento e pioggia hanno devastato il campo profughi di Karatepe, sull’isola greca di Lesbo. Alcuni video diffusi sui social network mostrano le famiglie camminare nel fango e le tende invase dall’acqua. Dopo l’incendio che a settembre ha distrutto l’hotspot di Moria, dove erano ospitate migliaia di persone, molti richiedenti asilo erano stati trasferiti nel vicino campo di Karatepe. Ma la situazione e le condizioni di vita non sono migliorate, come mostrano queste immagini L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020)hanno devastato ildi, sull’isola greca di Lesbo. Alcuni video diffusi sui social network mostrano lecamminare nele le tende invase dall’acqua. Dopo l’incendio che a settembre ha distrutto l’hotspot di Moria, dove erano ospitate migliaia di persone, molti richiedenti asilo erano stati trasferiti nel vicinodi. Ma la situazione e le condizioni di vita non sono migliorate, come mostrano queste immagini L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

