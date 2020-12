GP Abu Dhabi, Vettel a Leclerc: "Non sprecare il tuo talento" (Di lunedì 14 dicembre 2020) Cosa resta del 2020 Ferrari ? Leclerc, soprattutto. In una stagione da disastro, questo è stata per le prestazioni portate in pista dalla SF1000, Leclerc ha corso probabilmente oltre il potenziale ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di lunedì 14 dicembre 2020) Cosa resta del 2020 Ferrari ?, soprattutto. In una stagione da disastro, questo è stata per le prestazioni portate in pista dalla SF1000,ha corso probabilmente oltre il potenziale ...

ScuderiaFerrari : Ecco il debrief del Gran Premio di Abu Dhabi di @marc_gene. #AbuDhabiGP ???? #essereFerrari ?? - SkySportF1 : ?? @Charles_Leclerc dopo Abu Dhabi: 'Spero in un 2021 più positivo per la Ferrari' #AbuDhabiGP ???? #SkyMotori #F1… - SkySportF1 : ?? #Vettel, birre per tutta la @ScuderiaFerrari nel paddock di Abu Dhabi #AbuDhabiGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - DaddariosWho : RT @_thescientist17: Google in crash per troppe volte che abbiamo cercato “team radio di Vettel Abu Dhabi” - sebikylly : RT @_thescientist17: Google in crash per troppe volte che abbiamo cercato “team radio di Vettel Abu Dhabi” -