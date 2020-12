Google down, giornata storica: in tilt mezzo Internet. Inquietante sospetto: quello che non sapremo mai (Di lunedì 14 dicembre 2020) Si blocca Google e sui social spopola l'hashtag #Googledown. Nel mondo hi-tech lunedì 14 dicembre sarà ricordato per questo evento a suo modo storico: problemi tecnici per il più potente e influente motore di ricerca del web, per Youtube, per gli account di post elettronica Gmail e anche per Google Clasroom, la suite utilizzata per fare la didattica a distanza nelle scuole italiane durante questo periodo di lockdown degli istituti di medie e superiori. Per milioni di utenti notevoli disagi, in ran parte del mondo: sul sito downdetector, che grazie alle segnalazioni di chi "naviga" registra i problemi tecnici delle varie piattaforme in tempo reale, sono piovuti "alert" dall'Europa, dagli Stati Uniti e dall'Asia. E su Twitter, ovviamente, #Googledown è ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Si bloccae sui social spopola l'hashtag #. Nel mondo hi-tech lunedì 14 dicembre sarà ricordato per questo evento a suo modo storico: problemi tecnici per il più potente e influente motore di ricerca del web, per Youtube, per gli account di post elettronica Gmail e anche perClasroom, la suite utilizzata per fare la didattica a distanza nelle scuole italiane durante questo periodo di lockdegli istituti di medie e superiori. Per milioni di utenti notevoli disagi, in ran parte del mondo: sul sitodetector, che grazie alle segnalazioni di chi "naviga" registra i problemi tecnici delle varie piattaforme in tempo reale, sono piovuti "alert" dall'Europa, dagli Stati Uniti e dall'Asia. E su Twitter, ovviamente, #è ...

ilpost : I servizi di Google sono inaccessibili per molti utenti in tutto il mondo - wireditalia : Si è rotto Google. #GoogleDown - SkyTG24 : YouTube, Gmail, Meet: i servizi di Google sono in down - Luke_like : RT @wireditalia: Si è rotto Google. #GoogleDown - ilfedeanto : Ho cercato su google perché Google fosse in down, eh niente mi sento molto stupido -