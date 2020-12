Gli italiani devono restare a casa e le ong chiedono di chiudere le navi quarantena per i migranti (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’ultima delle ong. Mentre gli italiani sono rimasti a casa per abbassare i contagi e si discute l’ipotesi di un lockdown per Natale e Capodanno, c’è chi sollecita lo stop alle navi quarantena per i migranti. Non per combattere l’immigrazione irregolare e i trafficanti di esseri umani. Non per attuare il blocco navale, ma per farli sbarcare a terra. A chiederlo sono 150 tra ong, associazioni, studiosi e ricercatori. navi quarantena, la richiesta delle ong Per i sottoscrittori del documento «il trattenimento a bordo di unità navali per lo svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria delle persone soccorse in mare. O sbarcate autonomamente in Italia. Per le ong tutto ciò rappresenta una limitazione delle libertà di movimento delle persone. E parlano anche di una ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’ultima delle ong. Mentre glisono rimasti aper abbassare i contagi e si discute l’ipotesi di un lockdown per Natale e Capodanno, c’è chi sollecita lo stop alleper i. Non per combattere l’immigrazione irregolare e i trafficanti di esseri umani. Non per attuare il blocco navale, ma per farli sbarcare a terra. A chiederlo sono 150 tra ong, associazioni, studiosi e ricercatori., la richiesta delle ong Per i sottoscrittori del documento «il trattenimento a bordo di unità navali per lo svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria delle persone soccorse in mare. O sbarcate autonomamente in Italia. Per le ong tutto ciò rappresenta una limitazione delle libertà di movimento delle persone. E parlano anche di una ...

