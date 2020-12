GF Vip | Elisabetta Gregoraci allontana Pierpaolo Pretelli? Le sue parole

Leggi su youmovies

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.: ecco che va in scena l’ennesimo attesissimo confronto tra i due nella Casa del GF Vip. Ancora un confronto. O uno scontro. Il rapporto traedcontinua a essere uno degli argomenti clou del ‘Grande Fratello Vip’, in onda stasera su Canale 5 per l’ennesima puntata