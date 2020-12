‘Gf Vip 5’, Francesco Oppini entra a far parte del cast di un importante programma Mediaset: ecco quale (Di lunedì 14 dicembre 2020) Francesco Oppini, dopo il suo recente ritiro dal Grande Fratello Vip 5, ha rilasciato diverse interviste sulla sua esperienza nella Casa. Il figlio di Alba Parietti a Verissimo aveva svelato le sensazioni vissute nei giorni di permanenza nel reality, mentre a Casa Chi aveva punzecchiato vari concorrenti ancora in gioco. Ieri sera il ragazzo, insieme alla madre e al padre Franco Oppini, è stato ospite da Barbara D’Urso a Live – Non è la D’Urso. La discussione si è focalizzata sugli interventi della Parietti in diretta al Grande Fratello Vip, che a detta di Franco avevano offuscato la figura di loro figlio. In seguito, Francesco ha affrontato le cinque agguerritissime sfere, tra cui quella di Franceska Pepe. La ragazza ha richiesto le scuse di Oppini in merito alle frasi sessiste da lui pronunciate ... Leggi su isaechia (Di lunedì 14 dicembre 2020), dopo il suo recente ritiro dal Grande Fratello Vip 5, ha rilasciato diverse interviste sulla sua esperienza nella Casa. Il figlio di Alba Parietti a Verissimo aveva svelato le sensazioni vissute nei giorni di permanenza nel reality, mentre a Casa Chi aveva punzecchiato vari concorrenti ancora in gioco. Ieri sera il ragazzo, insieme alla madre e al padre Franco, è stato ospite da Barbara D’Urso a Live – Non è la D’Urso. La discussione si è focalizzata sugli interventi della Parietti in diretta al Grande Fratello Vip, che a detta di Franco avevano offuscato la figura di loro figlio. In seguito,ha affrontato le cinque agguerritissime sfere, tra cui quella di Franceska Pepe. La ragazza ha richiesto le scuse diin merito alle frasi sessiste da lui pronunciate ...

