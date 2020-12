Fedez cuore d’oro: distribuisce pacchi di soldi a lavoratori e senzatetto (Di lunedì 14 dicembre 2020) Fedez, il cantante distribuisce pacchi di soldi dopo una racconta online: i partecipanti hanno deciso a chi donare Chi ha un grande potere ha anche delle responsabilità e quello di Fedez deriva dall’essere popolare e influente anche se quest’ultima caratteristica è qualcosa che riguarda più la moglie. Quest’anno i regali di Natale a Milano sono arrivati prima per rider, camerieri e senzatetto. Con i soldi raccolti grazie a una raccolta fondi, Fedez nella sua Lamborghini in compagnia di un amico ha distribuito pacchi da mille euro in contanti. Un rider, un senzatetto, un cameriere e un volontario. Appartengono a queste categorie le persone che nel weekend hanno beneficiato della generosità del cantante ... Leggi su ck12 (Di lunedì 14 dicembre 2020), il cantantedidopo una racconta online: i partecipanti hanno deciso a chi donare Chi ha un grande potere ha anche delle responsabilità e quello dideriva dall’essere popolare e influente anche se quest’ultima caratteristica è qualcosa che riguarda più la moglie. Quest’anno i regali di Natale a Milano sono arrivati prima per rider, camerieri e. Con iraccolti grazie a una raccolta fondi,nella sua Lamborghini in compagnia di un amico ha distribuitoda mille euro in contanti. Un rider, un, un cameriere e un volontario. Appartengono a queste categorie le persone che nel weekend hanno beneficiato della generosità del cantante ...

infoitcultura : Fedez cuore d’oro: in giro per Milano a distribuire soldi, donati 5 mila euro - Thelma02559007 : RT @_Khassia_: Fedez - CUORE D'ORO - Dona ben 5mila euro.. Wow soldoni!.. In compenso la coniuge sfoggia una borsa #Birkin da 100mila euro… - 73rv : RT @_Khassia_: Fedez - CUORE D'ORO - Dona ben 5mila euro.. Wow soldoni!.. In compenso la coniuge sfoggia una borsa #Birkin da 100mila euro… - amata_giulia : RT @_Khassia_: Fedez - CUORE D'ORO - Dona ben 5mila euro.. Wow soldoni!.. In compenso la coniuge sfoggia una borsa #Birkin da 100mila euro… - libera_libera : Canterà anche male...ma cuore grande!#Ferragnez #Fedez #regala 5 milioni di euro in giro per #Milano: chi sono i 'f… -