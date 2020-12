Domenica In, Paolo Conticini in grande imbarazzo “ma cosa dici?…”, Mara Venier non sa come uscirne, gelo in studio (Di lunedì 14 dicembre 2020) Paolo Conticini , bravissimo attore di teatro, televisione e cinema, recentemente ha raccontato di avere avuto un’intesa bellissima con Veronica Pivetti sul set di “Provaci ancora, prof” la serie che andava in onda sulla Rai e che aveva un seguito di pubblico davvero importante. Quest’anno, però, Paolo Conticini si è cimentato anche come ballerino a Ballando con le stelle dove ha fatto una figura bellissima sia come concorrente ma anche come persona perché ciò che è venuto fuori di lui, la sua vera personalità, così riservato e discreto, è piaciuta tantissimo al pubblico che ha seguito il programma di Milly Carlucci. Paolo Conticini parla di Ballando con le stelle Paolo Conticini, a proposito di ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 14 dicembre 2020), bravissimo attore di teatro, televisione e cinema, recentemente ha raccontato di avere avuto un’intesa bellissima con Veronica Pivetti sul set di “Provaci ancora, prof” la serie che andava in onda sulla Rai e che aveva un seguito di pubblico davvero importante. Quest’anno, però,si è cimentato ancheballerino a Ballando con le stelle dove ha fatto una figura bellissima siaconcorrente ma anchepersona perché ciò che è venuto fuori di lui, la sua vera personalità, così riservato e discreto, è piaciuta tantissimo al pubblico che ha seguito il programma di Milly Carlucci.parla di Ballando con le stelle, a proposito di ...

