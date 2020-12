Domenica In, Mara Venier prima annuncia che l’anno prossimo non la condurrà più, poi in trasmissione lancia una bomba (Di lunedì 14 dicembre 2020) Mara Venier è un’ottima padrona di casa alla conduzione, la Domenica di Domenica In. Da quando è tornata lei, gli ascolti sono schizzati alle stelle e lei è ben felice di questo successo di pubblico nonostante quest’anno abbia compiuto settant’anni. Più volte ha ripetuto che questa per lei sarà l’ultima Domenica In perché ha voglia di ritirarsi e godersi i nipoti e il marito, Nicola Carraro. Questa edizione, come la scorsa, è certamente molto dura da condurre a causa del covid che la sta facendo ancora da padrona ma l’entusiasmo e la grinta che Mara Venier mette nella conduzione fanno pesare meno il periodo che stiamo vivendo. Mara Venier, oltre a fare intrattenimento, fa anche molta informazione e la gente e il suo pubblico ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 14 dicembre 2020)è un’ottima padrona di casa alla conduzione, ladiIn. Da quando è tornata lei, gli ascolti sono schizzati alle stelle e lei è ben felice di questo successo di pubblico nonostante quest’anno abbia compiuto settant’anni. Più volte ha ripetuto che questa per lei sarà l’ultimaIn perché ha voglia di ritirarsi e godersi i nipoti e il marito, Nicola Carraro. Questa edizione, come la scorsa, è certamente molto dura da condurre a causa del covid che la sta facendo ancora da padrona ma l’entusiasmo e la grinta chemette nella conduzione fanno pesare meno il periodo che stiamo vivendo., oltre a fare intrattenimento, fa anche molta informazione e la gente e il suo pubblico ...

infoitcultura : Domenica In, la gaffe di Mara Venier con Andrea Bocelli: “Adesso ti faccio vedere” - infoitcultura : Domenica In, 'se non faccio come dice lui è finita': madre-vip sottomessa, la risposta che sconvolge Mara Venier - zazoomblog : Domenica In Mara Venier in lacrime per l’amico scomparso: “Ha dato tanto per…” - #Domenica #Venier #lacrime #l’ami… - matteomancini83 : @see_lallero Avevo 10 anni e conducevo in diretta lo spazio per i bambini a Domenica in su Rai1 con Mara. In cameri… - anto_galli4 : RT @DelpapaMax: BASTAAAAAAAA -