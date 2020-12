Diabete | micropump senza catetere vince il premio Innovation of the Year 2020

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Accu-Chek Solo, la nuovadi Roches Care,nella categoria Best Innovative Device ilof the. Organizzati da Sics -Società Italiana di comunicazione Scientifica e Sanitaria - e promossi da Popular Science, rivista di scienze e innovazione, i Life Science Excellence Awards hanno premiato per il secondo anno consecutivo i progetti di prevenzione, ricerca e advocacy, le molecole e le tecnologie dell'ambito biomedicale più innovative sviluppate nell'ultimo anno. Alto 6,3 cm, largo 3,9 e profondo 1,4, Accu-Chek Solo associa unaper la somministrazione sottocutanea in continuo di insulina con un dispositivo di controllo touch screen e tecnologia ...