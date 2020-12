Covid, Cts chiede lockdown di Natale: Governo verso il sì (Di lunedì 14 dicembre 2020) ROMA – Passa la ‘linea Merkel’ anche in Italia. Il comitato tecnico scientifico chiede misure rigide per il periodo natalizio. Il governo, questa volta senza eccezioni, raccoglie l’allarme. Tocca ora al Cts, forse gia’ questa sera, formulare proposte concrete per il lockdown di Natale. Ancora da decidere lo strumento con cui intervenire. Non escluso un nuovo dpcm. Questo a quanto si apprende, l’esito della riunione di Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i capidelegazione di maggioranza e il Cts. Leggi su dire (Di lunedì 14 dicembre 2020) ROMA – Passa la ‘linea Merkel’ anche in Italia. Il comitato tecnico scientifico chiede misure rigide per il periodo natalizio. Il governo, questa volta senza eccezioni, raccoglie l’allarme. Tocca ora al Cts, forse gia’ questa sera, formulare proposte concrete per il lockdown di Natale. Ancora da decidere lo strumento con cui intervenire. Non escluso un nuovo dpcm. Questo a quanto si apprende, l’esito della riunione di Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i capidelegazione di maggioranza e il Cts.

