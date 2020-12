Coronavirus, Londra torna in zona rossa e la Germania entra in lockdown: così l’Europa si prepara al Natale (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ristoranti pieni in città, tavolini dei bar di nuovo occupati da chi, lasciata alle spalle la sola opzione del take away, vuole tornare a vivere una socialità più ordinaria. Le scene di assembramento osservate nel fine settimana appena trascorso, da Milano a Napoli, sono tutt’altro che un problema solo italiano. l’Europa, ancora in piena crisi pandemica, è alle prese con lo studio o la rimodulazione di restrizioni per limitare contatti in vista del Natale e delle festività e scongiurare così l’ipotesi più temuta – e tutt’altro che accantonata – di una terza ondata di Covid. Al centro dei provvedimenti dalla Francia alla Germania anche bar e ristoranti, per scoraggiare momenti di incontro e assembramento che rischiano di fare risalire il livello di ricoveri e contagi oltre la soglia di controllo. Ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ristoranti pieni in città, tavolini dei bar di nuovo occupati da chi, lasciata alle spalle la sola opzione del take away, vuolere a vivere una socialità più ordinaria. Le scene di assembramento osservate nel fine settimana appena trascorso, da Milano a Napoli, sono tutt’altro che un problema solo italiano., ancora in piena crisi pandemica, è alle prese con lo studio o la rimodulazione di restrizioni per limitare contatti in vista dele delle festività e scongiurarel’ipotesi più temuta – e tutt’altro che accantonata – di una terza ondata di Covid. Al centro dei provvedimenti dalla Francia allaanche bar e ristoranti, per scoraggiare momenti di incontro e assembramento che rischiano di fare risalire il livello di ricoveri e contagi oltre la soglia di controllo. Ad ...

