Boccia: «A Natale sarebbe meglio il lockdown. Affari e salute non sono conciliabili» (Di lunedì 14 dicembre 2020) «Le foto degli assembramenti mostrano scene ingiustificabili, irrazionali, irresponsabili». sono le parole del Ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, al Corriere della Sera. «Comprendo la voglia delle persone di uscire, ma basterebbe entrare in un ospedale per rendersi conto della condizione generale in cui il Paese si trova. In alcune strade ci sono assembramenti intollerabili, mentre dovremmo sentire ogni giorno dentro di noi il lutto nazionale». Il ministro si appella alle persone. «Noi continuiamo ad essere molto rigorosi. Diciamoci la verità, però, ognuno deve fare la sua parte. Non è che possiamo combattere la pandemia con i controlli a ogni angolo e le multe». E rifiuta l’idea di aprire agli spostamenti tra tutti i comuni di una provincia. meglio limitarli ai piccoli comuni. ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 dicembre 2020) «Le foto degli assembramenti mostrano scene ingiustificabili, irrazionali, irresponsabili».le parole del Ministro per gliRegionali, Francesco, al Corriere della Sera. «Comprendo la voglia delle persone di uscire, ma basterebbe entrare in un ospedale per rendersi conto della condizione generale in cui il Paese si trova. In alcune strade ciassembramenti intollerabili, mentre dovremmo sentire ogni giorno dentro di noi il lutto nazionale». Il ministro si appella alle persone. «Noi continuiamo ad essere molto rigorosi. Diciamoci la verità, però, ognuno deve fare la sua parte. Non è che possiamo combattere la pandemia con i controlli a ogni angolo e le multe». E rifiuta l’idea di aprire agli spostamenti tra tutti i comuni di una provincia.limitarli ai piccoli comuni. ...

