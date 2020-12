Blocco licenziamenti fino a marzo in legge di bilancio 2021: In quali casi è ancora possibile licenziare? (Di lunedì 14 dicembre 2020) Uno dei temi centrali e più dibattuti in tema di lavoro durante la pandemia da Coronavirus è senz’altro quello del Blocco dei licenziamenti. Come noto, lo stop di procedere a licenziare i lavoratori purtroppo rimasti a casa a causa della chiusura delle attività lavorative, è stato previsto immediatamente nel mese di marzo con il “Decreto Cura Italia” (D.L. n. 18/2020). Infatti, al fine di evitare che i lavoratori possano trovarsi senza un’occupazione durante l’emergenza sanitaria che sta attraversando l’Italia, il governo ha precluso, inizialmente per 60 giorni, le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Lo stop, in origine, riguardava: i licenziamenti collettivi, ai sensi della L. n. 223/1991; i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, ai ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 14 dicembre 2020) Uno dei temi centrali e più dibattuti in tema di lavoro durante la pandemia da Coronavirus è senz’altro quello deldei. Come noto, lo stop di procedere ai lavoratori purtroppo rimasti a casa a causa della chiusura delle attività lavorative, è stato previsto immediatamente nel mese dicon il “Decreto Cura Italia” (D.L. n. 18/2020). Infatti, al fine di evitare che i lavoratori possano trovarsi senza un’occupazione durante l’emergenza sanitaria che sta attraversando l’Italia, il governo ha precluso, inizialmente per 60 giorni, le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Lo stop, in origine, riguardava: icollettivi, ai sensi della L. n. 223/1991; iper giustificato motivo oggettivo, ai ...

