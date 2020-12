Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 13 dicembre 2020 (Di lunedì 14 dicembre 2020) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 13 dicembre 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il film Brave Ragazze hanno ottenuto 3554 spettatori (share 15.35%); su Canale5 la puntata di Live – Non è la d’Urso ha avuto 2234 spettatori (13.79%), con anteprima a 2355 (8.82%). Su Italia1 il film Il GGG – Il Grande Gigante Gentile ha ottenuto 1535 spettatori (6.20%); su Rai2 l’episodio di NCIS Los Angeles ha totalizzato 1341 spettatori (5.03%), mentre quello di NCIS New Orleans 1286 (5.06%); su Rai3 il programma Che tempo che fa ha intrattenuto 2544 spettatori (9.85%) nel programma vero e proprio e 1216 (7.18%) nel Tavolo finale; su Rete4 il film Non ci resta che piangere ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 14 dicembre 2020)dei programmi più visti di13, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film Brave Ragazze hanno ottenuto 3554 spettatori (share 15.35%); su Canale5 la puntata di Live – Non è la d’Urso ha avuto 2234 spettatori (13.79%), con anteprima a 2355 (8.82%). Su Italia1 il film Il GGG – Il Grande Gigante Gentile ha ottenuto 1535 spettatori (6.20%); su Rai2 l’episodio di NCIS Los Angeles ha totalizzato 1341 spettatori (5.03%), mentre quello di NCIS New Orleans 1286 (5.06%); su Rai3 il programma Che tempo che fa ha intrattenuto 2544 spettatori (9.85%) nel programma vero e proprio e 1216 (7.18%) nel Tavolo finale; su Rete4 il film Non ci resta che piangere ...

