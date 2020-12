Zingaretti | no a una crisi al buio ma serve rilancio | Bettini | no a manovre opache | se il governo cade si vota

(Di domenica 13 dicembre 2020) 'Unaalche non prospetta alcunché di buono per il futuro'. Il segretario del Pd, Nicola, getta acqua sul fuoco dopo le parole di Renzi (sul Recovery Plan 'pronto a farre ...

"Una crisi al buio che non prospetta alcunché di buono per il futuro". Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, getta acqua sul fuoco dopo le parole di Renzi (sul Recovery Plan "pronto a far cadere Co ...Non ci sarà alcun Papeete di Natale, ovvero un suicidio politico da parte di una forza che compone la maggioranza, ma la crisi del progetto guidato ...