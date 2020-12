Trieste-Virtus Bologna | data | orario | tv e diretta streaming basket Serie A1 2020 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 13 dicembre 2020) All’Allianz Dome va in scena l’undicesima giornata della regular season diA1, in campo AllianzSegafredo. I giuliani tornano in campo dopo l’ulteriore emergenza che gli ha impedito di scendere in campo, al momento i biancorossi hanno giocato solo la metà dei dieci turni disputati e dopo un’ottima estate si sono trovati a raccogliere poco per quello che il proprio potenziale. Naviga invece al terzo posto lache non potrà ancora contare su Marco Belinelli. Domenica 13 dicembre alle ore 18.00 inizierà il confronto trasmesso in esclusiva da Eurosport Player. SEGUI INSportFace.