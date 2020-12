Paolo Palumbo: chi è il rapper malato di Sla vittima di una truffa (Di domenica 13 dicembre 2020) Paolo Palumbo, il giovane rapper che aveva emozionato tutti nell’ultima edizione di Sanremo, è stato vittima di una truffa. (Screenshot video)Paolo Palumbo fino a qualche anno fa era un ragazzo come tutti gli altri, pieno di sogni nel cassetto e che viveva la spensieratezza della sua giovane età. Un giorno, senza nessun preavviso, arriva la notizia terribile che gli cambia per sempre la vita: Paolo è malato di SLA, una malattia per cui non ci sono cure ma solo trattamenti sperimentali, come il Brainstorm, una terapia molto costosa e disponibile solo in Israele. Nel febbraio 2020, Paolo arriva addirittura sul palco di Sanremo. Aveva partecipato alle selezioni di ‘Sanremo Giovani’ insieme a Christian ... Leggi su ck12 (Di domenica 13 dicembre 2020), il giovaneche aveva emozionato tutti nell’ultima edizione di Sanremo, è statodi una. (Screenshot video)fino a qualche anno fa era un ragazzo come tutti gli altri, pieno di sogni nel cassetto e che viveva la spensieratezza della sua giovane età. Un giorno, senza nessun preavviso, arriva la notizia terribile che gli cambia per sempre la vita:di SLA, una malattia per cui non ci sono cure ma solo trattamenti sperimentali, come il Brainstorm, una terapia molto costosa e disponibile solo in Israele. Nel febbraio 2020,arriva addirittura sul palco di Sanremo. Aveva partecipato alle selezioni di ‘Sanremo Giovani’ insieme a Christian ...

