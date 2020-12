Natale, gli spostamenti avverranno solo tra piccoli comuni (Di domenica 13 dicembre 2020) Il governo vuole allentare i divieti per le festività di Natale e consentire gli spostamenti solo tra piccoli comuni (massimo 15.000 abitanti) e vicini. La decisione potrebbe essere presa nella giornata di oggi. Si sta pensando anche alla chiusura dei ristornati all’ora di pranzo. spostamenti Natale Quello che preoccupa di più il governo, è il problema sugli assembramenti. Nelle ultime ore c’è stato l’assalto a treni e aerei. C’è a possibilità che gli assembramenti nei giorni festivi possano far risalire la curva epidemiologica. Nella giornata di ieri, le strade dedicate allo shopping delle grandi città erano piene di gente. Dunque il governo vuole correre ai ripari e sul tavolo ci sono tre possibilità. La prima riguarda lo spostamento tra ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 13 dicembre 2020) Il governo vuole allentare i divieti per le festività die consentire glitra(massimo 15.000 abitanti) e vicini. La decisione potrebbe essere presa nella giornata di oggi. Si sta pensando anche alla chiusura dei ristornati all’ora di pranzo.Quello che preoccupa di più il governo, è il problema sugli assembramenti. Nelle ultime ore c’è stato l’assalto a treni e aerei. C’è a possibilità che gli assembramenti nei giorni festivi possano far risalire la curva epidemiologica. Nella giornata di ieri, le strade dedicate allo shopping delle grandi città erano piene di gente. Dunque il governo vuole correre ai ripari e sul tavolo ci sono tre possibilità. La prima riguarda lo spostamento tra ...

Quasi trentamila nuovi contagi e 600 morti in 24 ore. La Germania registra un nuovo record nell’andamento dell’epidemia di coronavirs e scatta l’allarme: la cancelliera Angela Merkel è pronta a dichia ...

Natale, botteghe artigiane nelle cantine in prestito

Nel centro di Poppi i residenti vanno incontro agli operatori in difficoltà. A Stia il Comune dona abeti a negozianti, scuole e Rsa. Tutti gli appuntamenti ...

