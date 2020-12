Morto di Covid Fiorenzo Alfieri, storico assessore di Torino (Di domenica 13 dicembre 2020) E’ Morto di Fiorenzo Alfieri, consigliere comunale di Torino per quasi vent’anni e assessore nelle giunte targate Novelli, Castellani e Chiamparino. Aveva 77 anni e da due settimane era ricoverato in Rianimazione all’ospedale Mauriziano, dove era stato trasferito dal Gradenigo. Laureato in Pedagogia, insegnante e dirigente scolastico, Alfieri è stato membro del Consiglio Direttivo dell’Irrsae Piemonte dal 1985 al 1995 e cultore della materia in psicologia evolutiva presso la Facoltà di Psicologia; successivamente è stato anche docente presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Torino. Entra per la prima volta in Sala Rossa, come consigliere comunale nel 1975 e dall’anno successivo è assessore a Gioventù, Sport, Tempo ... Leggi su nuovasocieta (Di domenica 13 dicembre 2020) E’di, consigliere comunale diper quasi vent’anni enelle giunte targate Novelli, Castellani e Chiamparino. Aveva 77 anni e da due settimane era ricoverato in Rianimazione all’ospedale Mauriziano, dove era stato trasferito dal Gradenigo. Laureato in Pedagogia, insegnante e dirigente scolastico,è stato membro del Consiglio Direttivo dell’Irrsae Piemonte dal 1985 al 1995 e cultore della materia in psicologia evolutiva presso la Facoltà di Psicologia; successivamente è stato anche docente presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di. Entra per la prima volta in Sala Rossa, come consigliere comunale nel 1975 e dall’anno successivo èa Gioventù, Sport, Tempo ...

Agenzia_Ansa : E' morto di #Covid il #regista coreano #KimKi-duk Leone d'oro a #Venezia nel 2012, aveva 59 anni. #ANSA - fattoquotidiano : Mirco Coffari, l’infermiere e volontario che assisteva gli anziani morto a 58 anni per Covid. Sindaco e vescovo lo… - zazoomblog : Morto di Covid Fiorenzo Alfieri storico assessore di Torino - #Morto #Covid #Fiorenzo #Alfieri - Pheet21 : @lorepregliasco Il conteggio, non ha funzionato il conteggio. E non ha funzionato aver dato un prezzo a chi è morto… - nuovasocieta : Morto di Covid Fiorenzo Alfieri, storico assessore di Torino -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Covid Ucciso dal Covid nel giorno del compleanno. Lo aveva contagiato il padre, morto un mese fa Il Messaggero Dopo 23 anni incontra il figlio sottratto: "Noi vittime di un sistema che ancora distrugge famiglie" Federico Scotta, in carcere per undici anni per le accuse di pedofilia e satanismo nell'ambito dell'inchiesta sui cosiddetti “ Diavoli della Bassa Modenese”, è finalmente riuscito a riabbracciare suo ... Coronavirus: muoiono anche i sacerdoti, sono 182 dall’inizio della pandemia Con i 15 dei quali diamo conto oggi, il totale dei sacerdoti morti da inizio pandemia sale a 182, di cui 58 da fine ottobre, nella seconda ondata. E’ quanto riferisce ‘Avvenire’ ... Federico Scotta, in carcere per undici anni per le accuse di pedofilia e satanismo nell'ambito dell'inchiesta sui cosiddetti “ Diavoli della Bassa Modenese”, è finalmente riuscito a riabbracciare suo ...Con i 15 dei quali diamo conto oggi, il totale dei sacerdoti morti da inizio pandemia sale a 182, di cui 58 da fine ottobre, nella seconda ondata. E’ quanto riferisce ‘Avvenire’ ...