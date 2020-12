il furto in casa uno sfregio al Paese intero (Di domenica 13 dicembre 2020) Antonio Ruzzo E così nel giorno in cui un Paese intero e il mondo sportivo si stringono per dare l'ultimo saluto a "Paolorossi" c'è chi non perde tempo e approfitta per svaligiare la sua casa. La casa "Pablito" E il peggio doveva ancora arrivare. Non sono bastate le lacrime, non è bastato il vuoto che moglie, famiglia, figli e una squadra di uomini veri, i campioni dell'82, ora dovranno provare a riempire. Non è bastata neppure la pietà perchè c'è chi non sa cosa sia. E così nel giorno in cui un Paese intero e il mondo sportivo si stringono per dare l'ultimo saluto a «Paolorossi» c'è chi non perde tempo e approfitta per svaligiare la sua casa. La casa «Pablito». Una schifezza, uno sfregio, il peggio del peggio ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 13 dicembre 2020) Antonio Ruzzo E così nel giorno in cui une il mondo sportivo si stringono per dare l'ultimo saluto a "Paolorossi" c'è chi non perde tempo e approfitta per svaligiare la sua. La"Pablito" E il peggio doveva ancora arrivare. Non sono bastate le lacrime, non è bastato il vuoto che moglie, famiglia, figli e una squadra di uomini veri, i campioni dell'82, ora dovranno provare a riempire. Non è bastata neppure la pietà perchè c'è chi non sa cosa sia. E così nel giorno in cui une il mondo sportivo si stringono per dare l'ultimo saluto a «Paolorossi» c'è chi non perde tempo e approfitta per svaligiare la sua. La«Pablito». Una schifezza, uno, il peggio del peggio ...

