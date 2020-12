Grande Fratello: l’ex concorrente Mary Falconieri si sposa (Di domenica 13 dicembre 2020) Fiori d'arancio in vista per l'ex gieffina che ha partecipato al reality show nel 2015, nell'ultima edizione condotta da Alessia Marcuzzi L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 13 dicembre 2020) Fiori d'arancio in vista per l'ex gieffina che ha partecipato al reality show nel 2015, nell'ultima edizione condotta da Alessia Marcuzzi L'articolo proviene da Gossip e Tv.

trash_italiano : Alfonso Signorini risponde ai dubbi sul televoto del #GFVIP, ma qualcosa non torna - trash_italiano : #GFVIP: dopo gli spagnoli, arrivano anche i brasiliani a salvare Adua Del Vesco - vladiluxuria : @matteorenzi per screditare @GiuseppeConteIT tira in ballo Casalino che telefona alle redazioni dei giornali dicend… - vassallo_lorena : RT @wowchecauldu: Privilegiato e raccomandato Malgioglio. Solo a lui concedono di non fare nomi. Allora se ne stesse a casa sua non a fare… - Licia_m_93 : RT @star3star3: L’intervista di Casa Chi 100 spanne sopra quella di verissimo. È questo quello che volevamo sentire da un concorrente app… -