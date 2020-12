Governo, Salvini a La7: “Accordo con Renzi? Passasse dalle parole ai fatti. Ma i governi di Cetto La Qualunque non mi interessano” (Di domenica 13 dicembre 2020) Matteo Salvini a L’Aria di domenica (La7) è tornato sul complicato momento politico, ribadendo l’esigenza di un rimpasto di Governo per traghettare il paese a nuove elezioni dopo la fine della pandemia. Salvini ha parlato. “C’è la possibilità di un Conte Ter? Direi proprio di no”, quando Myrta Merlino gli prospetta una certa vicinanza a Matteo Renzi, Salvini chiarisce: “Non frequento Renzi, lo vedo in senato. Lui in senato ha detto che il Governo è fermo su tutto. Io gli ho detto che ha ragione, e di passare dalle parole ai fatti. Lui è al Governo, noi siamo all’opposizione”. E se Renzi Passasse dalle parole ai fatti? ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) Matteoa L’Aria di domenica (La7) è tornato sul complicato momento politico, ribadendo l’esigenza di un rimpasto diper traghettare il paese a nuove elezioni dopo la fine della pandemia.ha parlato. “C’è la possibilità di un Conte Ter? Direi proprio di no”, quando Myrta Merlino gli prospetta una certa vicinanza a Matteochiarisce: “Non frequento, lo vedo in senato. Lui in senato ha detto che ilè fermo su tutto. Io gli ho detto che ha ragione, e di passareai. Lui è al, noi siamo all’opposizione”. E seai? ...

